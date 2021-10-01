Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с главой МИД Чехии

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению с рабочим визитом делегацию во главе с министром иностранных дел Чешской Республики Якубом Кулханеком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил важность продолжительного развития отношений с Чешской Республикой, подчеркнув, что существует большой неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества. Никол Пашинян выразил надежду, что в результате визита господина Кулханека часть неиспользованного потенциала будет реализована. Премьер-министр поблагодарил исполнительную власть Чехии за поддержку проводимых в Армении в рамках Европейского союза демократических реформ.

Якуб Кулханек отметил, что Чехия придает большое значение расширению многосторонних отношений с Арменией, в том числе в торгово-экономической сфере. Министр иностранных дел Чехии отметил, что в составе возглавляемой им делегации в Армению прибыли чешские бизнесмены, что будет способствовать углублению двусторонних бизнес-связей, обсуждению и реализации совместных инвестиционных программ.

Никол Пашинян подчеркнул важность инвестиционного пакета в 2,6 млрд евро, который будет предоставлен Армении Европейским союзом, и выразил уверенность, что правительства Армении и Чехии могут тесно сотрудничать в реализации запланированных в его рамках программ.

Собеседники также обсудили развития в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр коснулся трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана после 44-дневной войны и выполнения их пунктов, отметив, что, несмотря на взятые на себя обязательства азербайджанская сторона не вернула армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В то же время Никол Пашинян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, напомнив, что армянская сторона внесла соответствующее предложение для мирного решения этого вопроса.

Премьер-министр добавил, что армянская сторона поддерживает проводимый в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ процесс по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и приветствовал состоявшуюся в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр подчеркнул важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта и уточнения статуса Арцаха на основе реализации принципа самоопределения народов.

Якуб Кулханек выразил поддержку Чешской Республикой усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив необходимость исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В конце встречи министр иностранных дел Чехии передал премьер-министру Пашиняну приглашение премьер-министра своей страны Андрея Бабиша посетить Чехию. Никол Пашинян с радостью принял приглашение и передал Андрею Бабишу свои теплые приветствия.