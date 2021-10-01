30 сентября состоялся закрытый показ нового многосерийного телефильма совместного производства компании Ucom и телекомпании «Армения». На показе был представлен новый 20-серийный телефильм режиссера Арута Шатяна «Кровавая ставка», снятый в жанрах триллер и драма. Сценарист фильма – Арутюн Гукасян, продюсер – Ара Багдасарян. Первые 2 серии телефильма были представлены на закрытом показе в «КиноПарке».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, среди гостей премьеры был весь актерский и творческий состав фильма, а также известные лица. В закрытом показе эксклюзивно приняли участие те абоненты услуги Ucom TV, кто наиболее часто пользовался разделом «Видеопрокат» от Ucom.

С 1 октября проект будет эксклюзивно преставлен в разделе «Видеопрокат» услуги Ucom TV, а с 12 октября он будет доступен только для абонентов телевизионной услуги от Ucom, на телеканале «Армения Премиум».

«Мы продолжаем создавать армянский телеконтент, одновременно предоставляя эксклюзивное право посмотреть его первыми именно абонентам Ucom TV. Мы всегда будем держать в центре своего внимания контент, предоставляемый абонентам услуги Ucom TV на телеканале «Армения Премиум», при этом будем периодически обновлять его, предлагая абонентам разнообразные и качественные проекты. Надеюсь, что этот новый телепроект понравится тем, кто отдает предпочтение армянской телепродукции и отличающимся видеосюжетам. Благодарим наших партнеров, телекомпанию «Армения ТВ», за поддержку в этом вопросе», - отметила коммерческий директор компании Ucom Арина Арустамян.

«Мы представили проект в сфере армянского телевидения, который уникален по качеству съемок, по своему масштабу, сложности и сценарным решениям. Этот телефильм с напряженным сюжетом, состоящий из 20 частей, - совершенно новый формат. Мы рады, что в сотрудничестве с нашим партнером компанией Ucom мы можем создавать уникальный и разнообразный телеконтент для наших зрителей», - в свою очередь добавил генеральный директор телекомпании «Армения» Давид Бабаханян.

Отмечается, что в актерский состав нового телефильма вошли Геворг Григорян, Лия Захарян, Айк Саргсян, Карен Оганесян, Армен Согоян, Мхитар Аветисян, Эва Хачатрян, Эмма Сапунджян, Мкртыч Кебабчян, Мага Арутюнян, Лили Микаэлян, Гор Амбарцумян, Ваагн Самвелян, Марика Довлатбекян и другие.