В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
21:32, 1 Октябрь, 2021
Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти.
По данным телеканала, самолет и вертолет столкнулись в воздухе в пятницу утром по местному времени рядом с аэропортом Чэндлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся, находившиеся в нем два человека скончались.
Власти пока не уточняют, что стало причиной столкновения.
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