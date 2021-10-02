Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота
Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину, чтобы совершить госпереворот, а также устроить беспорядки.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
"Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", - сказал Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правящей партии, все процедуры в отношении Саакашвили будут вестись в соответствии с правовыми нормами.
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