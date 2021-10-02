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Европейские индексы снизились - 01-10-21

Европейские индексы снизились - 01-10-21

МОСКВА, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.68% и составил 15156.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.04% и составил 6517.69 пункта, британский FTSE снизился на 0.84% и составил 7027.07 пункта, а российский RTSI снизился на 0.35% и составил 1771.50 пункта.


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