COVID-19: в Армении подтверждено 1152 случая, 15 человек скончались

В Армении в целом подтверждено 263 783 случая заболевания коронавирусом, из которых 243 341 случай излечения, 5 354 - случаев смерти.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения, уточнив, что за один день подтверждено 1152 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 772 человека, 15 человек скончались.

За сутки проведено 9656 тестов. Таким образом, общее количество проведенных тестов составило 1 миллион 733 тысячи 726.

В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 13876 пациентов. Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациентболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1212.