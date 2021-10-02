Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял министра иностранных дел Чехии Якуба Кульганека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из правительстваРеспублики Армения, уточнив, что в начале встречи вице-премьер, отметив важность роли международного сообщества в необходимости возвращения армянских военнопленных, подчеркнув также, что это одна из самых важных обстоятельств для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Мгер Григорян и министр иностранных дел Чехии обменялись мнениями об основных целях, поставленных в утвержденной правительством программе, о реформах, изложенных в Соглашении о всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, а также о взаимосвязи и взаимодополнениинедавно согласованных руководящих принципов экономического и инвестиционного плана ЕС.

Вице-премьер РА и министр иностранных дел Чехии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений и подчеркнули необходимость реализации большого потенциала, имеющегося в этой сфере. В этом контексте стороны отметили важность визита представителей чешского бизнес-сообщества в Армению с министром, организации бизнес-форума, а также предстоящее заседание армяно-чешской межправительственной комиссии.

Стороны коснулись также региональных событий.