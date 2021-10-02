Время в Ереване: 11:07:36,   4 Октябрь

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 потрясло регион недалеко от Фиджи. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр находится  на глубине 487 км. 

Предупреждение о цунами не сообщалось.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]