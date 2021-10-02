COVID-19: число зарегистрированных случаев в мире превысило 235 миллионов 98 тысяч

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 235 миллионов 98 тысяч 573, умерли 4 миллиона 806 тысяч 207 человек, выздоровели 211 миллион 851 тысяча 653 человека.

Как передает Арменпресс, по количеству случаев заболевания продолжают лидировать СоединенныеШтаты Америки. На данный момент в США зарегистрировано 44 миллиона 443 тысячи 405 случаев заболевания коронавирусом, из которых 718 тысяч 984 случая смерти, 33 миллиона 1616 тысяч 494 случая излечения.

На втором месте по количеству заболевших остается Индия. Число заболевших Covid-19 в этой стране достигло 33 миллионов 791 тысяч 61 человек, умерли 448 тысяч 605 человек, выздоровели 33 миллиона 68 тысяч 599 человек.

На третьем месте находится Бразилия — 21 миллиона 445 тысяч 651 случай.В этой стране умерли 597 тысяч 292 человека и выздоровели 20 миллионов 432 тысячи 643 человека.

В соседней с Арменией Грузии на сегодня зарегистрировано 616 589 случаев коронавируса, 9005 человек умерли и 587 499 выздоровели.

Число зарегистрированных случаев заболевания в Иране достигло 5 миллионов 601 тысяч 565 человек, из них 120 тысяч 663 человека умерли и 5 миллионов 53 тысячи 551 человек выздоровели.

Число заболевших коронавирусом в Турции превысило 7 миллионов 182 тысячи 940 человек, из них 64 тысячи 264 человека умерли, а 6 миллионов 642 тысячи 132 человека выздоровели.