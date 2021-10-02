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Замначальника Генштаба ВС РА арестован по делу о злоупотреблениях при поставке боеприпасов

Замначальника Генштаба ВС РА арестован по делу о злоупотреблениях при поставке боеприпасов

В Следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения в рамках расследуемого уголовного дела о злоупотреблениях при поставкебоеприпасов для нужд Вооруженных Сил РА, а  также хищение в  особо крупных размерах  задержан занимающий пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения С.Г.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают из Службы национальной безопасности Республики Армения, уточняя, что в тот же день последний привлечен в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезные финансовые последствия,и в суд подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Служба национальной безопасности РА сообщает также, что по уголовному делу проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия —с целью индивидуализации действий других должностных лиц, причастных к преступному механизму, и возбуждения против них уголовного преследования.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 


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