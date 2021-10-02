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Дутерте уходит из политики

Дутерте уходит из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщениям СМИ, этот неожиданный шаг привел к предположениям, что он прокладывает путь своей дочери. 

«Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», - сказал Дутерте.

Ожидается, что Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента. Он не имеет права снова баллотироваться в президенты, так как Конституция устанавливает ограничение на срок пребывания в президенте 6 лет.


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