Дутерте уходит из политики
14:10, 2 Октябрь, 2021
Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщениям СМИ, этот неожиданный шаг привел к предположениям, что он прокладывает путь своей дочери.
«Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», - сказал Дутерте.
Ожидается, что Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента. Он не имеет права снова баллотироваться в президенты, так как Конституция устанавливает ограничение на срок пребывания в президенте 6 лет.
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