За свою способность судить справедливо я бы поставил себе 4 балла. Карен Андреасян
Свое умение справедливо судить министр юстиции Карен Андреасян оценил в 4 балла по 5-балльной системе.
Как передает Арменпресс, министр заявил в ответ на вопрос журналиста во время брифинга.
Журналист спросил: «Как бы вы оценили свою способность справедливо судить, учитывая, что вы также работали Защитником прав человека?»
«Думаю, 5 – не может быть. Никто не совершенен, у всех есть определенные субъективные проявления. Но себе я бы поставил 4 балла - за свою способность судить справедливо», - ответил Карен Андреасян.
Министр юстиции вместе с заместителем министра Суреном Григоряном приняли участие в внеочередном заседании членов Нотариальной палаты РА.
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