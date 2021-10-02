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За свою способность судить справедливо я бы поставил себе 4 балла. Карен Андреасян

За свою способность судить справедливо я бы поставил себе 4 балла. Карен Андреасян

Свое умение справедливо судить министр юстиции Карен Андреасян оценил в 4 балла по 5-балльной системе. 

Как  передает Арменпресс, министр заявил в ответ на вопрос журналиста во время брифинга.

Журналист спросил: «Как бы вы оценили свою способность справедливо судить, учитывая, что вы также работали Защитником прав человека?»

«Думаю, 5 – не может быть. Никто не совершенен, у всех есть определенные субъективные проявления. Но себе я бы поставил 4 балла - за свою способность судить справедливо», - ответил Карен Андреасян. 

Министр юстиции вместе с заместителем министра Суреном Григоряном приняли участие в внеочередном заседании членов Нотариальной палаты РА.

 

 

 

 


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