За свою способность судить справедливо я бы поставил себе 4 балла. Карен Андреасян

Свое умение справедливо судить министр юстиции Карен Андреасян оценил в 4 балла по 5-балльной системе.

Как передает Арменпресс, министр заявил в ответ на вопрос журналиста во время брифинга.

Журналист спросил: «Как бы вы оценили свою способность справедливо судить, учитывая, что вы также работали Защитником прав человека?»

«Думаю, 5 – не может быть. Никто не совершенен, у всех есть определенные субъективные проявления. Но себе я бы поставил 4 балла - за свою способность судить справедливо», - ответил Карен Андреасян.

Министр юстиции вместе с заместителем министра Суреном Григоряном приняли участие в внеочередном заседании членов Нотариальной палаты РА.