Алиев обещал дать адекватный ответ, если Армения передаст карты минных полей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в Нагорном Карабахе, ответ Баку будет адекватным.

Как передает Арменпресс, об этом Алиев рассказал в интервью EFE.

«Если они (армянская сторона – ред.) сделают это, проявятдобрую волю, мы дадим адекватный ответ», - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что в прошлом году из-за отсутствия у них карт минных полей было ранено или убито 150 азербайджанских военнослужащих или мирных жителей.

Алиев также заявил, что готов к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Я готов, и я уже высказал свою позицию. Если армянская сторона готова, готови я. В начале этого года мы уже провели одну встречу в трехстороннем формате —по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с Пашиняном, когда будет готовон», - сказал Алиев