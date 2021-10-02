«Армянин Армянский». Новый фильм Микаэла Погосяна затрагивает особенности армянина

Любители кино смогут посмотреть художественный фильм Микаэла Погосяна «Армянин Армянский» в кинотеатрах Еревана с 1 октября.

Как передает Арменпресс, на премьере фильма, которая состоялась 1 октября в кинотеатре "Москва", режиссер и исполнитель главной роли Микаел Погосян сказал, что все должны были как-то отреагировать на недавние события в Армении. и он решил сделать это фильмом.

Фото: Татев Дурян

«Это очень важный фильм для меня. Я никогда не испытывал такого волнения перед премьерой, потому что надеюсь, что это фильм обо всех нас», - подчеркнул он. Погосян признал, что «Армянин Армянский» - уникальное произведение, поскольку оно было снято в рекордно короткие сроки. Обычно Микаел Погосян снимает фильм за 30 или 26 дней, а на этот раз за 11 дней.

Говоря об актерах, Погосян сказал, что они великолепны. «Вы будете удивлены уникальной Нарине Алексанян - Тины Тернер на сцене», - подчеркнул он.

По словам содиректора фильма Анны Максим, они пытались поднять насущные вопросы.

«Мы все считаем себя важным звеном, но готовы ли мы быть этим звеном, есть ли у нас соответствующее образование и воспитание? О таких и других проблемах мы говорим в фильме. Фильм точно задает вопросы, но ответов не дает», - сказала Максим.

ЖурналистМарк Григорян, директор Национального музея-института архитектуры им. Ал.Таманяна, сыгравший небольшую роль в фильме, после просмотра «Армянина Армянского» сказал, что это очень театральный фильм.

«Если вы заметили, было много съемок на различных театральных площадках. Я очень рад, что в фильме упоминалось имя Агаси Айвазяна, памяти которого фильм посвящен. Здесь явно ощущалось влияние «Ереван джан», «Ереван блюз» и других ранних фильмов Микаэла Погосяна. Была сатирическая нотка. Я очень доволен. Фильм мне на удивление понравился», - сказал Григорян.

«Армянин Армянский» - это мистическая комедия об армянине, которая, как сказано в фильме, «не исключителен ни в хорошем, ни в плохом смысле, он просто исключителен по своему типу. Другого такого нет!" Армянин (Микаел Погосян) начинает бороться и за этот тип, сопротивляясь, а иногда и поддаваясь ряду искушений, которые ему предлагает злая сила (Сергей Даниелян).

Нелегко отказаться от своего эго, трудно отказаться от искушения, но Армянин находит в себе силы, отказавшись от своих несущественных желаний, способен открыть истину. Как говорится в фильме, он больше не хочет быть уникальным, он хочет быть счастливым. Но вопрос в том, как быть счастливым?

Режиссеры фильма - Микаэл Погосян и Анна Максим, автор сценария - Микаэл Погосян, оператор-постановщик - Арман Ордян, режиссер монтажа - Тигран Багинян, звукорежиссер - Айк Исраелян.

Актеры: Микаэл Погосян, Сергей Даниелян, Жирайр Бабазян, Нарине Алексанян, Георгий Овакимян, Тигран Гюлумян, Трдат Макарян.

Анжела Амбарцумян