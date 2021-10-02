Премьер-министр Пашинян посетит Литву с официальным визитом

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по приглашению премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику - города Вильнюс и Каунас.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили из аппарата пресьер-министра, уточнив, что в Вильнюсе премьер-министр Армении проведет переговоры на высшем уровне с премьер-министром Литвы.

По окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция Никола Пашиняна и Ингриды Шимоните, в рамках которой премьер-министры двух государств выступят с заявлениями и ответят на вопросы представителей СМИ. Премьер-министр Пашинян проведет встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, возложит венок к Мемориалу погибшим за независимость Литвы. Запланирована встреча премьер-министра Республики Армения с представителями армянской общины Литвы.

Премьер-министр посетит Центр исследования Восточной Европы, а также ознакомиться с опытом успешных литовских компаний.

Никол Пашинян в Каунасе будет присутствовать на концерте, посвященном 30-летию независимости Республики Армения и 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Литвой.