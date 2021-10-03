В Гюмри открылся Музей армянских национальных символов и историко-архитектурный «Клуб-1887».

Как передает Арменпресс, музей и клуб были организованы в одном из зданий построенных в Александрополя 1887 году - после двух лет реставрационных работ.

Открытие Музея национальных символов Армении приурочено к 30-летию Республики Армения. В музее представлены образцы гербовой системы Армении, уникальные экспонаты, связанные с государственными и национальными символами Армении: гравюры, плакаты, открытки, вазы и т.д. В основном они представляют уникальные материалы, связанные с армянскими царскими семьями в европейско-русской живописи и описаниях, композиции из армянских гербов и флагов в различных изданиях.

В отдельном зале будут представлены уникальные оригинальные материалы, связанные с изображениями Матери-Армении и символов Первой Республики.

Экспозиция музея будет регулярно пополняться новыми материалами. Все собрание является личной коллекцией бывшего директора Музея-института Геноцида армян Айка Демояна. «В течение многих лет я приобретал эти экспонаты на разных аукционах и в разных поездках», - сказал корреспонденту Арменпресс Айк Демоян.

КЛУБ-1887 - это историческая среда, организованная в интерьере александропольского стиля, где будут организованы различные мероприятия: презентации, интервью, сериалы и киносъемки.

В 2021 г. Музей будет открыт по пятницам, субботам и воскресеньям - без платы за вход.

Арменуи Мхоян