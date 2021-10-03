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Председатель НС РА направил поздравление с Днем национальных меньшинств в Армении

Председатель НС РА направил поздравление с Днем национальных меньшинств в Армении

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил поздравление с Днем национальных меньшинств в Армении

Как сообщили  Арменпресс в аппарате Национального Собрания Республики Армения,   в поздравительном послании говорится.  

 «Уважаемые представители национальных меньшинств Республики Армения, сегодня день национальных меньшинств в Республике Армения, который отмечается в первое воскресенье октября. 

Национальные меньшинства Армении - неотъемлемая часть нашей страны с их миролюбием, с достоинством принимают Армению как родину,  сохраняя свою собственную культуру и традиции. Их вовлеченность присутствует в любом эпизоде армянской действительности.

Дорогие братья и сестры, желаю вам мира, новых достижений для развития ваших духовных и национальных ценностей».

 

 

 


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