Председатель НС РА направил поздравление с Днем национальных меньшинств в Армении

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил поздравление с Днем национальных меньшинств в Армении

Как сообщили Арменпресс в аппарате Национального Собрания Республики Армения, в поздравительном послании говорится.

«Уважаемые представители национальных меньшинств Республики Армения, сегодня день национальных меньшинств в Республике Армения, который отмечается в первое воскресенье октября.

Национальные меньшинства Армении - неотъемлемая часть нашей страны с их миролюбием, с достоинством принимают Армению как родину, сохраняя свою собственную культуру и традиции. Их вовлеченность присутствует в любом эпизоде армянской действительности.

Дорогие братья и сестры, желаю вам мира, новых достижений для развития ваших духовных и национальных ценностей».