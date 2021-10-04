Правительство Ёсихидэ Суги в Японии ушло в отставку

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.

На внеочередном заседании кабмина премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вскоре парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. После этого Кисида объявит состав своего нового правительства.

Кисида занял должность главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.