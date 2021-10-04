Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии

Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов. Следующий за ним лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.

В эти минуты голосование за кандидатуру Кисиды проходит и в верхней палате парламента, где за него также проголосует большинство депутатов, - правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством. В то же время при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ближайшие часы будет объявлен состав правительства премьер-министра Кисиды.

Кисида занял должность главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.