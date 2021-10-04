На северо-востоке Китая произошло наводнение

Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного ими наводнения, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

С прошлой субботы по всей провинции не прекращаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром и в некоторых районах градом. Отмечается, что по состоянию на 06.30 понедельника (01.30 мск) уровень воды в 13 небольших водохранилищах провинции превысил критические отметки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Больше всего жителей было эвакуировано в городах Шэньян, Далянь, Аньшань, Бэньси, Ляоян.

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.