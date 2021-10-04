Литва может сыграть важную роль в стимулировании сотрудничества Армении с ЕС: Никол Пашинян

Литва - один из ключевых партнеров Армении в Европейском Союзе, она может сыграть значительную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заявлении по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он поблагодарил премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните за приглашение посетить Литву с официальным визитом, а также за оказанное теплое гостеприимство.

«Литва является одним из наших ключевых партнеров в Европейском союзе. Я ценю эту возможность встретиться с премьер-министром Литвы, президентом, спикером Парламента, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку дня, а также обменяться мнениями о сотрудничестве Армении с ЕС и ситуации в регионе. Армению и Литву связывает множество нитей. Демократические ценности и традиционные дружеские отношения, существующие между нашими народами, создали прочную основу для двустороннего сотрудничества в различных сферах», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что между нашими странами есть неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, зеленых технологий, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«У Армении динамичные отношения с Европейским Союзом. Литва, как дружественное государство и партнер Восточного партнерства, может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС», - сказал Пашинян.