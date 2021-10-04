В Армении подтверждено 627 случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 4 октября в Армении всего подтверждено 265 317 случаев заражения COVID-19, 244 842 из которых вылечились, есть 5 397 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. За последние сутки проведено 13 860 тестов. Подтверждено 627 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 832 заболевших, есть 25 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 860 пациентов. Всего проведено 1 755 063 тестов.

В предыдущий день зарегистрировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 218.