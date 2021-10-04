Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:39 мск в понедельник землетрясения находился 47 км северо-восточнее города Месджеде-Солейман, примерно в 185 км км от границы с Ираком,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".