Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

В шести департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за сильных дождей

В шести департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за сильных дождей

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в шести департаментах на юго-востоке Франции из-за сильных дождей и риска наводнений. Об этом сообщила в понедельник национальная метеорологическая служба Meteo France в своем Twitter.

"Красный" - максимальный уровень тревоги - с 12:00 будет введен в департаменте Буш-дю-Рон. По данным метеорологов, в течение дня в этом регионе ожидается от 200 до 240 мм осадков. Как отмечает Meteo France, улучшение погодных условий ожидается только к вечеру понедельника,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с непогодой руководство Государственного университета Экс-Марсель, расположенного на юге Франции, объявило об отмене занятий в понедельник.

"Оранжевый" - предпоследний уровень погодной опасности - уже действует в департаментах Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Вар, Воклюз, Верхняя Корсика.

В Meteo France рекомендовали жителям департаментов "регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на автотранспорте".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]