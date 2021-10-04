Премьер Литвы надеется на урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что удастся вернуться к политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», премьер-министр сказала об этом на совместном заявлении по итогам встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, отвечая на вопросы журналистов.

«Все, в том числе и мы, надеемся, что удастся вернуться к политическому урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы», - сказала Ингрида Шимоните.

Премьер-министр заверила, что в ЕС есть ряд политических лидеров, которые искренне думают о безопасности и мире в регионе.

«Поэтому я убеждена, что ЕС уделит этому вопросу достаточно внимания и практическими советами и решениями поможет в практическом урегулировании конфликта», - заявила Шимоните.