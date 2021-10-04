Литва готова быть другом Армении и в будущем: Ингрида Шимоните

Литовская Республика желает углубить двусторонние отношения с Арменией, продолжить обмен полезным опытом в различных сферах, готова и в будущем быть другом Армении. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните заявила в ходе совместного с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном заявления.

Она также выразила уверенность, что правительство Литвы вместе с премьер-министром Армении найдут пути для укрепления двусторонних отношений.

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления наших дипломатических отношений. Мы отмечаем годовщину возобновления дипломатических отношений с рядом стран, но нам удалось встретиться лишь с представителями нескольких стран. Я очень рада, что эта встреча состоялась», - сказал премьер-министр Литвы.

Ингрида Шимоните отметила, что, как показали досрочные парламентские выборы в Армении, содействие демократии в Армении очень сильно.

«Премьер-министр и его политическая сила получили огромную поддержку. Реформыи демократические преобразования получили огромную поддержку. Я думаю, что обмен техническими знаниями, опытом и передовой практикой, решениями, уроками, извлеченными из ошибок, обмен информацией об альтернативах может быть полезным. Мы прошли долгий путь, мы накопили богатый опыт, и мы обмениваемся этим опытом. Мы продолжим интенсивно обмениваться им в будущем», - сказала она.

Ингрида Шимоните также сообщила, что в ближайшее время Ереван и Вильнюс будут соединены прямыми рейсами, что позволит двум народам лучше узнать друг друга и продолжить углубление двусторонних отношений.

Касаясь проблем, стоящих перед Литвой, Арменией, как и перед другими странами, премьер-министр Литвы прежде всего выделила пандемию, отметив, что Литва имеет довольно успешный опыт борьбы с эпидемией, и она поддержит Армению в этом вопросе.

«Наши медицинские работники помогают Армении. Наше правительство приняло решение - передать вакцину народу Армении. Я надеюсь, что мы сможем помочь в преодолении этой проблемы, мы поможем правительству Армении», - сказал Шимоните, отметив, что между Арменией и Министерством здравоохранения Литвы подписано соглашение о борьбе с пандемией COVID-19.

Премьер-министр Литвы поблагодарила правительство Армении за решение вопросов нелегальной миграции.

«Одна из насущных потребностей - предоставление переводчиков. Переводчики нужны для общения с людьми, незаконно пересекающими границу. Армения помогла нам, предоставив переводчиков на курманджи (диалект курдского яз.). Мы ценим эту поддержку”.

По словам Ингриды Шимоните, в ходе официального визита премьер-министр Армении посетит некоторые государственные органы Литвы, которые примут участие в передаче литовского опыта, в частности, в сфере переработки отходов и в других сферах.

Ингрида Шимоните, также заявила, что Литовская Республика поддерживает Армению в ее усилиях по углублению сотрудничества с Европейским Союзом и в преодолении региональных вызовов.

«Между Арменией и Евросоюзом подписано Всеобъемлющее соглашение о расширенном партнерстве, на основе которого будет проведен ряд реформ. Мы уверены, что европейские структуры с их поддержкой и участием играют очень важную роль. Очень важны и механизмы восстановления и поддержания мира. Мы готовы и в будущем быть другом Армении», - заключила литовский премьер.