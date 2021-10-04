ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны.

По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск".

"Полет соответствовал заданным параметрам . Испытательная стрельба признана успешной", — говорится в релизе.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".