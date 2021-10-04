Справедливые выборы Вам дали мандат народа для продолжения демократических реформ: Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните еще раз подчеркнула, что проведенные в Армении парламентские выборы были свободными и справедливыми.

Как передает «Арменпресс», об этом Ингрида Шимоните написала на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном:

"Посредством свободных и справедливых выборов Вы получили мощный мандат армянского народа на продолжение демократических реформ и поиск мира в регионе".

Премьер-министры двух стран после встречи 4 октября выступили с заявлением для СМИ, ответили на вопросы.