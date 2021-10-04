Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 867

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 867. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 618 620 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 877 человек, а с начала пандемии - 591 668. Скончались 9 068.

За сутки сделано 16 066 тестов, в том числе 9 770 на антиген и 6 296 ПЦР-тестов.сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,4%, за последние 14 дней – 5,42%, за последние семь дней – 4,94%.

К этому времени сделано 1 818 258 прививок, в том числе за последние сутки - 4 124.

В карантине в данное время находится 31 человек, в стационарах – 4 133, в ковид-гостиницах – 601.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.