Мастерские, обсуждения: «Золотой абрикос» открыл платформу развития кино «Гаиф Про»

Продюсерская платформа «Гаиф Про» (GAIFF Pro) XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» новичкам и уже опытным специалистам предоставит возможность принять участие в увлекательных семинарах, дискуссиях и учебных курсах, проводимых высококвалифицированными специалистами из-за рубежа.

Как передает «Арменпресс», торжественная церемония открытия платформы состоялась 4 октября в Армянском Всеобщем благотворительном союзе (AGBU).

«Наша цель - вовлечь кинематографическое сообщество, людей, интересующихся кино, поэтому большинство инициатив открыты и для широкой публики. Запланированы мероприятия, в рамках которых специалисты как из Армении, так и из-за рубежа расскажут о различных вопросах, связанных с кино, рассмотрят вопросы использования, сохранения и реставрации архивных материалов в кино, кинокритики, проблем этой области, представят методики покупки фильмов, распространения и продажи в других странах и т. д.», - рассказала Сона Карапогосян, программный менеджер Gaif Pro.

Говоря об истории платформы, соучредитель «Золотого абрикоса», кинокритик Сусанна Арутюнян напомнила, что с 2007 года на кинофестивале запущена платформа «Режиссеры без границ», которая направлена на разработку и презентацию проектов молодых режиссеров и продюсеров.

«Многие фильмы, снятые после 2008-2009 годов и получившие награду Golden Apricot Awards, являются результатом этой платформы. Фильм Норы Мартиросян «Когда утихнет ветер», который был показан на Каннском кинофестивале, был одним из кинопроектов, представленных на нашей площадке в 2014 году. Проект «Режиссеры без границ» был прекращен по финансовым и другим причинам, но я рада, что была сформирована новая команда Golden Apricot, которая сформировала платформу Gaif Pro, опираясь на новые идеи и более амбициозную программу. Армянская киноиндустрия растет», - подчеркнула Арутюнян.

Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос 2021» проходит с 3 по 10 октября. На кинофестивале будут представлены фильмы разных стран, посвященные войнам, помогающие зрителям задуматься о реалиях, а всемирно известные кинематографисты, прибывшие в Армению, дадут мастер-классы.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» - одно из крупнейших культурных событий Еревана. Он был основан в 2004 году Фондом развития кино «Золотой абрикос» и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями «Золотого абрикоса» являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян и кинокритики Микаэл Стамболцян и Сусанна Арутюнян.

Фестиваль проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Анжела Амбарцумян