Началась встреча глав МИД Армении и Ирана

В Тегеране началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иранское информационное агентство «Mehr» сообщило, что после встречи министров иностранных дел планируется совместная пресс-конференция.

Министры иностранных дел двух стран встречались и в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.