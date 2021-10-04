Палестинское путешествие по пути международного права: фильм «Broken» на «Золотом абрикосе»

На «Золотой абрикос» представят фильм Стефана Циглера «Broken. Путешествие в Палестину в соответствии с международным правом». В нем рассматривается один из самых запоминающихся эпизодов палестино-израильского конфликта: возведение Израилем стены и его последствия. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» независимый специалист по международному гуманитарному праву, режиссер документальных фильмов Стефан Циглер отметил, что фильм является путешествием в Палестину по международному праву.

«Фильм о международном праве. Кажется, это язык, который может решать проблемы с точки зрения международного права. Этот фильм имеет важное образовательное значение, он может быть хорошим источником для юристов и для ученых», - рассказал Стефан Циглер.

Фильм будет показан в Ереване в рамках «Золотого абрикоса», а также и в других районах Армении. После просмотра будут обсуждения гуманитарных вопросов.

«Мы посетим Капан, выбор этого города не случаен. Капан сейчас самый уязвимый в контексте конфликта. Потом планируем показать фильм в Тавуше. Нас больше интересует мнение местных жителей. Наша главная цель - информировать людей о международном праве, так как это непростая тема для восприятия», - сказал он.

Стефан Циглер отметил, что фильм пользуется большим успехом. Положительно отзываются юристы, представители образовательной сферы, исследователи.

Стефан Циглер работал в миссиях ООН Красного Креста, имеет 15-летний опыт гуманитарной деятельности.