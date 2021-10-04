Премьер-министр Грузии встретился с министром обороны Азербайджана
16:22, 4 Октябрь, 2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ. Согласно информации, Ираклий Гарибашвили и Закир Гасанов обсудили вопросы стратегического партнерства между двумя странами, безопасности региона и реализации совместных проектов.
Гарибашвили и Гасанов также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.
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