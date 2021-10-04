Ален Симонян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в регионе

Делегация, во главе с председателем НС РА Аленом Симоняном, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, 4 октября встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Армении.

Министр иностранных дел РФ высоко оценил армяно-российские стратегические и партнерские отношения, учитывая и тот факт, что председатель НС РА нанес свой первый официальный визит в Россию.

Выразив благодарность за прием, Ален Симонян передал российскому народу поздравления по поводу прошедших парламентских выборов.

Стороны подробно обсудили ситуацию в регионе, касаясь вопроса установления прочного мира и устранения препятствий на пути его реализации. В этом контексте особое внимание было уделено вопросу возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц.

Было обсуждено и армяно-российское сотрудничество в политической, экономической, культурной, гуманитарной и в других сферах. В ходе беседы особое внимание было уделено роли парламентов в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества.

Обе стороны отметили эффективное сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ с учетом приоритетов председательства Армении.

В завершение встречи председатель НС РА Ален Симонян поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за значительный вклад в развитие армяно-российского сотрудничества.