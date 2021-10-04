МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА

Власти Ирана уже провели несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией по налаживанию двухсторонних отношений в Ираке, намерены начать прочные отношения с Эр-Риядом на основе взаимного согласия, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее президент Ирака Бархам Салех отметил положительный сдвиг в переговорах Тегерана и Эр-Рияда. Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди также отметил, что в иракской столице состоится четвертый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, добавив, что обе стороны стремятся к диалогу и достижению результатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Багдаде прошло несколько раундов переговоров по региональным и двусторонним вопросам. С обеих сторон нет предварительных условий, и мы пытаемся начать прочные отношения в рамках взаимного согласия. Отправка делегации Саудовской Аравии в Иран пока не подтверждается", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.

Дипломатические отношения между Эр-Риядом и Тегераном были разорваны в начале 2016 года после нападений на саудовские диппредставительства в Иране из-за казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. До этого отношения серьезно обострились в марте 2015 года с началом арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Алла" (хуситов).

При этом саудовский монарх обвинил правящих на севере Йемена шиитских повстанцев, которые пользуются поддержкой Ирана, в нежелании принять предложенную Эр-Риядом в прошлом году мирную инициативу, создании угроз для безопасности морских торговых путей и ежедневных обстрелах гражданских объектов на территории королевства.