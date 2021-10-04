Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Азиатские индексы снизились - 04-10-21

Азиатские индексы снизились - 04-10-21

ТОКИО, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.13% и составил 28444.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1973.92 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG снизился на 2.19% и составил 24036.37 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]