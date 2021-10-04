Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров

Потребности в производстве иностранных вакцин от COVID-19 в РФ для нужд внутреннего рынка нет, в стране достаточно собственных, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед".

"Пока такой потребности нет у нас, собственных вакцин достаточно", - сказал он.

Министр напомнил, что в России налажен выпуск вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана на экспорт. По словам гендиректора "Р-Фарм", на мощностях которого налажен ее выпуск, речь идет о "нескольких сотнях тысяч" вакцин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Минпромторге отмечали, что российский рынок полностью обеспечен собственными вакцинами против COVID в полном объеме.