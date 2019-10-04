Предстоящие на 5 октября мероприятия
18:01, Октябрь 04, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 11:19 В Армении подтвержден 891 случай заражения COVID-19
- 10:56 Цена на газ в Европе обновила рекорд
- 10:37 Будущее страны начинается с учителя: президент Армении поздравил с Днем учителя
- 10:28 Молодежная сборная Армении - первая на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
- 10:27 Министр образования, науки, культуры и спорта поздравил учителей с профессиональным праздником
- 10:17 Федерации футбола Армении и Германии начинают сотрудничество
- 10:11 В первой тренировке сборной Армении во Франкфурте не участвовал лишь Лукас Селараян
- 10:11 СМИ: представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии
- 10:00 В Национальном собрании Армении началось очередное заседание
- 09:35 СМИ: в результате наводнения в центральной части Мексики повреждены более 3,5 тыс. домов
- 09:04 Европейские индексы - 04-10-21
- 09:03 Американские индексы снизились - 04-10-21
- 09:01 Цены на цветные металлы - 04-10-21
- 09:01 Цены на драгоценные металлы снизились - 04-10-21
- 08:59 Цены на нефть выросли - 04-10-21
- 04.10-23:40 Пашинян и Шимоните присутствовали на концерте, посвященном Независимости Армении и армяно-литовским отношениям
- 04.10-21:40 В России ввели День отца
- 04.10-20:55 Национальная сборная Армении прибыла во Франкфурт
- 04.10-20:28 В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
- 04.10-20:19 Секретарь Совбеза Армении и посол ИРИ обозначили перспективы сотрудничества в решении региональных вызовов
- 04.10-20:04 Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость угрожающих региональной стабильности действий
- 04.10-19:47 Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии
- 04.10-19:41 Высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении: глава МИД Армении
- 04.10-19:14 Президент Армении направил поздравительное послание лауреату Нобелевской премии Артему Патапутяну
- 04.10-19:07 Выборы сгенерировали политический контент: Никол Пашинян посетил в Вильнюсе Центр исследования Восточной Европы
14:53, 02.10.2021
Просмотрели 1303 раз Алиев обещал дать адекватный ответ, если Армения передаст карты минных полей
20:02, 30.09.2021
Просмотрели 1278 раз Глава МИД Ирана выразил недовольство заявлениями и действиями азербайджанской стороны
20:56, 28.09.2021
Просмотрели 1244 раз МИД Ирана ответил на заявление Алиева об учениях
18:35, 30.09.2021
Просмотрели 1136 раз Москва передала на рассмотрение сторон предложения по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном
20:19, 29.09.2021
Просмотрели 1125 раз Панихида по Айко состоится в церкви Святого Ованеса в Конде