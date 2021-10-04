Премьер-министр Пашинян почтил память погибших за независимость Литвы

Премьер-министр Никол Пашинян посетил военное кладбище “Антакальнис” в Вильнюсе, где почтил память погибших за независимость Литвы. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.