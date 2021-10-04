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Литовская сторона поделится с Арменией опытом в сфере переработки отходов

Литовская сторона поделится с Арменией опытом в сфере переработки отходов

Премьер-министр Никол Пашинян посетил завод по переработке отходов USAD в Вильнюсе, ознакомился с процессом переработки отходов с использованием современных технологий. Руководство завода представило премьер-министру получаемое из переработанных отходов сырье.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководство компании выразило готовность поделиться своим опытом и оказать техническое содействие армянской стороне в реализации подобных программ.

Премьер-министр Пашинян отметил важность сотрудничества с литовскими партнерами в области переработки отходов, отметив, что опыт и пример Литвы в этой сфере могут быть полезными для правительства Армении.


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