Литовская сторона поделится с Арменией опытом в сфере переработки отходов

Премьер-министр Никол Пашинян посетил завод по переработке отходов USAD в Вильнюсе, ознакомился с процессом переработки отходов с использованием современных технологий. Руководство завода представило премьер-министру получаемое из переработанных отходов сырье.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководство компании выразило готовность поделиться своим опытом и оказать техническое содействие армянской стороне в реализации подобных программ.

Как

Премьер-министр Пашинян отметил важность сотрудничества с литовскими партнерами в области переработки отходов, отметив, что опыт и пример Литвы в этой сфере могут быть полезными для правительства Армении.