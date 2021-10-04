ЕС готов способствовать возобновлению переговоров в формате сопредседательства МГ ОБСЕ

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 4 октября принял главу делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторини. Во встрече также принял участие заместитель главы делегации ЕС Ян Плешингер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Аршак Карапетян представил пограничную ситуацию, отметив действия азербайджанской стороны, направленные на дестабилизацию ситуации.

Посол Андреа Викторин сообщила, что ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выразив готовность способствовать возобновлению переговоров в формате сопредседательства.

В ходе встречи стороны также затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.