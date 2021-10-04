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Никол Пашинян в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным

Никол Пашинян в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным

В ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Встреча планируется в ближайшее время. О сроках мы сообщим позднее», - отметила она.


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