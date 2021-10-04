Национальная сборная Армении прибыла во Франкфурт

Национальная сборная Армении 4 октября прибыла во Франкфурт (Германия), где продолжит подготовку к матчам группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 Исландия - Армения и Румыния - Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, армянская команда остановилась в отеле Best Western Premier IB Hotel.

Вечером 4 октября национальная сборная Армении проведет первую тренировку в Германии, откуда 6 октября вылетит чартерным рейсом в Исландию.