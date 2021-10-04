Пашинян и Шимоните присутствовали на концерте, посвященном Независимости Армении и армяно-литовским отношениям
23:40, 4 Октябрь, 2021
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните в Каунасе присутствовали на концерте, посвященном 30-летию независимости Республики Армения и 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Литвой. В ходе концерта выступил Филармонический оркестр Каунаса.
Официальный визит премьер-министра Пашиняна в Литовскую Республику завершился.
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