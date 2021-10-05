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Европейские индексы - 04-10-21

Европейские индексы - 04-10-21

МОСКВА, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.79% и составил 15036.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 6477.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 7011.01 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1785.75 пункта.


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