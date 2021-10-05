Министр образования, науки, культуры и спорта поздравил учителей с профессиональным праздником

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян по случаю Дня учителя обратился с поздравительным посланием. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие учителя! От всего сердца, с признательностью и благодарностью хочу поздравить Вас с Днем учителя! Этот день отмечается ради того, чтобы подчеркнуть Вашу решающую роль и ответственность в формировании каждого ученика как развитого человека, патриота, также и общества с высшими ценностями.

День учителя не ограничивается этим днем. Он начинается каждое утро, в каждом классе. Ваш труд вознаграждается осознанием будущего, видением стабильного и безопасного государства, благополучием Родины.

Благодарю Вас за Ваш тяжелый и достойный труд. Основы государства крепки с Вами, завтрашний день решается Вами. Вы воспитали поколение, которое 44 дня самоотверженно защищало Родину.

Уважаемые учителя! Хочу, чтобы Вы были уверены, что государство всегда рядом с Вами, оно Ваш сторонник. Проводящиеся реформы направлены на улучшение Вашей трудовой деятельности и на достойную Вас признательность со стороны окружающих.

Желаю всем Вам благополучия, крепкого здоровья, удовлетворения своей работой, сил и энергии. Нас предстоит много дел.

И да хранит Вас Бог!».