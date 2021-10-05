В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции

Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках. Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.

"Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом ... решении рекомендовать помилование", - говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг.

Совет призывает губернатора штата Грега Эботта последовать рекомендации и принять решение о помиловании Флойда.

Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.