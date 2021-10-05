Делегация во главе с президентом Армении Арменом Саркисяном прибыла в Рим

Делегация во главе с президентом Армении Арменом Саркисяном прибыла в Италию. Как сообщает корр. Арменпресс из Рима, в состав делегации входят министр юстиции Армении Карен Андреасян, председатель Центрального банка Мартин Галстян, руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

Встречи президента в рамках государственного визита начнутся с 6 октября. В резиденции президента Итальянской Республики – Квиринальском дворце намечена отдельная беседа президентов Саркисяна и Маттареллы, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. Президенты Армении и Италии выступят с заявлениями для прессы.

В рамках визита планируется также встреча президента Саркисяна с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Президент Армении встретится также с председателем Сената Италии Марией Элизабетой Казелатти, председателем Палаты Депутатов Роберто Фико, Мэром Рима.

В ходе визита президент Саркисян побывает также в римской Гимназии Левонян, где встретится с представителями армянской общины.

Вопросы взаимодействия в образовательной и культурной областях также находятся в повестке государственного визита президента Саркисяна. В Римском университете Ла Сапиенца президент Саркисян будет присутствовать на церемонии возобновления работы арменоведческой кафедры, а также выступит с лекцией в Болонском университете.

В рамках государственного визита президента Армена Саркисяна в Италию под эгидой президентов Республики Армения и Итальянской Республики в резиденции Президента Италии – Квиринальском дворце откроется выставка работ выдающихся армянских художников Ованнеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца, Акопа Коджояна.

Это первый за 30-летнюю историю Республики Армения государственный визит президента Армении в Италию.