В Цахкадзоре стартовал турнир «Chess Mood»

В Цахкадзоре с 4 по 12 октября проходит Международный открытый турнир «Chess Mood».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Торжественное открытие международного турнира «Chess Mood» и первый матч состоялись 4 октября. В турнире принимают участие более 200 шахматистов из 11 стран, в том числе 25 международных гроссмейстеров и 40 международных мастеров ФИДЕ.