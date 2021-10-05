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В Цахкадзоре стартовал турнир «Chess Mood»

В Цахкадзоре стартовал турнир «Chess Mood»

В Цахкадзоре с 4 по 12 октября проходит Международный открытый турнир «Chess Mood».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Торжественное открытие международного турнира «Chess Mood» и первый матч состоялись 4 октября. В турнире принимают участие более 200 шахматистов из 11 стран, в том числе 25 международных гроссмейстеров и 40 международных мастеров ФИДЕ.


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