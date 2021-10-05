В Севане герою последней Арцахской войны Горису Варагяну установили памятник- хачкар
В квартале Цамакаберд общины Севан состоялась церемония открытия памятника-хачкара в честь Гориса Варагяна, героя 44-дневной Арцахской войны.
Как сообщили «Арменпресс» в администрации Севана, в открытии приняли участие глава Севанской общины Саргис Мурадян, представители Севанской общины и Гегаркуникской епархии Армянской Апостольской церкви, мать, родные и друзья Гориса. Была проведена церемония освящения хачкара.
Благодарные жители Цамакаберда увековечили память своего сына-героя.
Именем Гориса Варагяна назван класс военного дела средней школы № 5 Цамакаберда, где сегодняшние и завтрашние ученики получат свои первые уроки патриотизма», - сказала секретарь администрации Севана Армине Гукасян.
Хосров Хлгатян
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