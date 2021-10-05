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В Севане герою последней Арцахской войны Горису Варагяну установили  памятник- хачкар

В Севане герою последней Арцахской войны Горису Варагяну установили  памятник- хачкар

В квартале Цамакаберд общины Севан состоялась церемония открытия памятника-хачкара в честь Гориса Варагяна, героя 44-дневной Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс»  в администрации Севана, в открытии приняли участие глава Севанской общины Саргис Мурадян, представители Севанской общины и Гегаркуникской епархии Армянской Апостольской церкви, мать, родные и друзья Гориса. Была проведена церемония освящения хачкара.

Благодарные жители Цамакаберда увековечили память своего сына-героя.

Именем Гориса Варагяна назван класс военного дела средней школы № 5 Цамакаберда, где сегодняшние и завтрашние ученики получат свои первые уроки патриотизма», - сказала секретарь администрации Севана Армине Гукасян.

Хосров Хлгатян


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